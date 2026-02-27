السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية أبوظبي تنظّم فعالية مجتمعية في مضمار النوف

جانب من الفعاليات المجتمعية (من المصدر)
28 فبراير 2026 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية رياضية مجتمعية بعنوان: (مرافقنا رياضية - ماراثون الجري) في مضمار الجري بمنطقة النوف، وذلك ضمن خطة الفعاليات السنوية الدورية للبلدية بهدف تعزيز نمط الحياة الصحي، وتسخير المرافق المجتمعية التابعة للبلدية في خدمة وإسعاد السكان، وتشجيع أفراد المجتمع والفئة العمالية على وجه الخصوص على ممارسة الرياضة، والمحافظة على المظهر العام، وأصول البلدية.
وجاءت الفعالية بالتعاون مع عدد من الجهات، شملت: سلطة السكن العمالي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأدنوك البرية، حيث أسهمت سلطة السكن العمالي في توفير المشاركين، وتقديم الدعم اللوجستي، فيما تولّت القيادة العامة لشرطة أبوظبي توفير التغطية الأمنية بالموقع، وشاركت أدنوك البرية في الماراثون وقدّمت الخدمات الطبية لضمان سلامة المشاركين.
وتضمن برنامج الفعالية فقرات متنوعة، من ضمنها فقرة التوعية بأهمية المحافظة على المظهر العام وأصول البلدية، وتنظيم الماراثون، وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على المشاركين، واختُتمت الفعالية بالتقاط صورة جماعية مع الجمهور.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي تجسيداً لإحدى أولوياتها الهادفة إلى الارتقاء بأنماط حياة السكان، وترسيخ مفاهيم الصحة والرياضة، وتفعيل المرافق المجتمعية التابعة للبلدية، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ونشط، ويعزز الشراكة مع الجهات الداعمة لخدمة المجتمع.

