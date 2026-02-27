السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جمال بن حويرب: إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة الريادة والتنمية

جمال بن حويرب
28 فبراير 2026 02:21

دبي (الاتحاد)

أكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن اليوم الإماراتي للتعليم يمثِّل محطة وطنية مهمة تعكس إيمان دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالدور المحوري للتعليم في تنمية الكفاءات وصقل المهارات، وترسيخ أسس اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة الريادة والتنمية.
وأضاف: «في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نستند في رؤيتنا إلى توجيهات قيادتنا التي جعلت الاستثمار في الإنسان خياراً استراتيجياً طويل الأمد، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التمكين المعرفي للأجيال هو الركيزة الأساسية لتعزيز المكتسبات الوطنية».

