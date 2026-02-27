مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية خلال العام الجاري

أبوظبي (وام)

تحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، في تجسيد لإيمانها الراسخ بأن التعليم هو الركيزة الأساس لمسيرة التنمية الشاملة، والرافعة الاستراتيجية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

ويُعد 28 فبراير من كل عام محطةً وطنيةً بارزة في التاريخ الإماراتي، إذ وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بالتعليم الإماراتي، الذي يصادف ذكرى تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982، بحضور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في دلالة رمزية عميقة على المكانة المحورية التي حظي بها التعليم منذ بدايات الاتحاد.

ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق «مؤسسة زايد للتعليم» الهادفة إلى دعم 100 ألف موهبة شابة بحلول عام 2035، وتأهيلهم لقيادة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عالمياً، إضافة إلى استحداث مادة الذكاء الاصطناعي كمقرر دراسي من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، لتكون دولة الإمارات من أولى دول العالم التي تدمج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجها المدرسية بشكل متكامل.

واعتمدت الدولة ضوابط إلزامية لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، تشمل جميع المناهج المعتمدة، إلى جانب تطبيق معايير جديدة لدراسة طلبة التعليم العالي خارج الدولة، بهدف رفع جاهزيتهم لسوق العمل وتنظيم مسارات الابتعاث، بما ينسجم مع احتياجات القطاعات الحيوية.

كما أطلقت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، البرنامج التطويري «رواد التميّز التربوي التنفيذي»، لتمكين المعلمين الفائزين، وتعزيز دورهم في قيادة التغيير التربوي، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما شهدت الدولة إطلاق مبادرة «بعثات محمد بن راشد الحكومية»، التي تتضمن منحاً دراسية لبرامج الماجستير في مجالات الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة.

وفي قطاع التعليم العالي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في نوفمبر الماضي، أن عدد الطلبة الجدد المقبولين للعام الأكاديمي 2024 - 2025 بلغ 57 ألفاً و37 طالباً وطالبة في 66 مؤسسة تعليم عالٍ، بنسبة نمو تجاوزت 13% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى رقم خلال العقد الأخير. وبلغت نسبة الطالبات 54% مقابل 46% من الطلبة الذكور، بما يعكس التوازن في فرص الالتحاق بالتعليم العالي.