«أبوظبي للدفاع المدني» تنظم الملتقى الرمضاني الأول 2026

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الملتقى الرمضاني الأول لعام 2026 في مجلس الفارس الشهم 2، بحضور العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام الهيئة، ومدراء القطاعات والإدارات وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد.

وافتتح مدير عام الهيئة الملتقى بكلمة رحب فيها بالحضور، وهنأ منتسبي الهيئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتضمن الملتقى محاضرة توعوية قدمها الواعظ سليمان عبدالرحمن الحبش، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعنوان «أفلا يتدبرون القرآن». كما قدم الأخصائي خالد أحمد الكعبي، من مؤسسة التنمية الأسرية ورشة بعنوان «التماسك الأسري والتأثير المجتمعي».