السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تنظم الملتقى الرمضاني الأول 2026

مشاركون في الملتقى (من المصدر)
28 فبراير 2026 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة

نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الملتقى الرمضاني الأول لعام 2026 في مجلس الفارس الشهم 2، بحضور العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام الهيئة، ومدراء القطاعات والإدارات وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد.
وافتتح مدير عام الهيئة الملتقى بكلمة رحب فيها بالحضور، وهنأ منتسبي الهيئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتضمن الملتقى محاضرة توعوية قدمها الواعظ سليمان عبدالرحمن الحبش، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعنوان «أفلا يتدبرون القرآن». كما قدم الأخصائي خالد أحمد الكعبي، من مؤسسة التنمية الأسرية ورشة بعنوان «التماسك الأسري والتأثير المجتمعي».

الملتقى الرمضاني
أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
سالم عبدالله الظاهري
سالم الظاهري
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
رمضان
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©