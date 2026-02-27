«شرطة أبوظبي» تشارك مجندي الخدمة الوطنية إفطارهم الرمضاني

أبوظبي (الاتحاد)

زار العميد الدكتور سلطان عبيد بن حضيبة النعيمي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، مجندي الخدمة الوطنية الدفعة (24) في إدارة التأهيل الشرطي، وشاركهم وجبة الإفطار الرمضاني، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المجندين، ودعمهم معنوياً خلال فترة تأديتهم واجبهم الوطني، تزامناً مع «عام الأسرة 2026».

واستمع العميد الدكتور النعيمي خلال الزيارة إلى مقترحات وآراء المجندين، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ قيم التواصل والتراحم التي يجسّدها شهر رمضان المبارك، وتعزيز بيئة إيجابية تدعم جاهزية المجندين وتطوير قدراتهم.