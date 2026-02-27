السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تشارك مجندي الخدمة الوطنية إفطارهم الرمضاني

خلال الإفطار الرمضاني (من المصدر)
28 فبراير 2026 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

زار العميد الدكتور سلطان عبيد بن حضيبة النعيمي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، مجندي الخدمة الوطنية الدفعة (24) في إدارة التأهيل الشرطي، وشاركهم وجبة الإفطار الرمضاني، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المجندين، ودعمهم معنوياً خلال فترة تأديتهم واجبهم الوطني، تزامناً مع «عام الأسرة 2026».
واستمع العميد الدكتور النعيمي خلال الزيارة إلى مقترحات وآراء المجندين، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ قيم التواصل والتراحم التي يجسّدها شهر رمضان المبارك، وتعزيز بيئة إيجابية تدعم جاهزية المجندين وتطوير قدراتهم.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
الخدمة الوطنية
مجندو الخدمة الوطنية
الإفطار الرمضاني
الإفطار في رمضان
وجبة الإفطار
عام الأسرة
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©