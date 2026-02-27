«دبي للمرأة» تستضيف محاضرة «البيت الصالح»

دبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، محاضرة توعوية في مقر المؤسسة بعنوان «البيت الصالح.. نواة المجتمع»، وذلك تزامناً مع عام الأسرة، وضمن فعاليات رمضان في دبي، التي تقام في إطار موسم «الولفة».

وقدم المحاضرة الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سلطان الحمادي، بحضور نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وموظفي وموظفات المؤسسة، حيث تناول أهمية ترسيخ القيم الدينية والتربوية داخل الأسرة، ودورها في تعزيز التماسك المجتمعي، وأهمية الحوار والاحترام والتفاهم بين أفراد الأسرة، وأثر القدوة الحسنة في تنشئة الأبناء.

من جانبها، أكدت نعيمة أهلي أن تنظيم هذه المحاضرة يجسّد حرص المؤسسة على دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم المجتمعية، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة، وموسم «الولفة».