السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي للمرأة» تستضيف محاضرة «البيت الصالح»

جانب من المحاضرة (من المصدر)
28 فبراير 2026 02:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، محاضرة توعوية في مقر المؤسسة بعنوان «البيت الصالح.. نواة المجتمع»، وذلك تزامناً مع عام الأسرة، وضمن فعاليات رمضان في دبي، التي تقام في إطار موسم «الولفة».
وقدم المحاضرة الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سلطان الحمادي، بحضور نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وموظفي وموظفات المؤسسة، حيث تناول أهمية ترسيخ القيم الدينية والتربوية داخل الأسرة، ودورها في تعزيز التماسك المجتمعي، وأهمية الحوار والاحترام والتفاهم بين أفراد الأسرة، وأثر القدوة الحسنة في تنشئة الأبناء.
من جانبها، أكدت نعيمة أهلي أن تنظيم هذه المحاضرة يجسّد حرص المؤسسة على دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم المجتمعية، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة، وموسم «الولفة».

دبي للمرأة
دبي
مؤسسة دبي للمرأة
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
إسلامية دبي
عام الأسرة
نعيمة أهلي
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©