مؤسسة سعيد لوتاه الخيرية تقيم مأدبة إفطار رمضانية

دبي (الاتحاد)

أقامت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، مأدبة إفطار خاصة لموظفيها وأعضاء هيئة التدريس في جامعة دبي الطبية وموظفي مستشفى جامعة دبي الطبية، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام.

وركزت الفعالية على رؤية مؤسسها، المرحوم الحاج سعيد أحمد لوتاه، رائد العمل الخيري، الذي تتجلى إسهاماته في جميع أنحاء دولة الإمارات وعلى دور وتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، في تعزيز رؤية المؤسس الراحل من خلال دمج العمل الخيري في استراتيجياتها الإنسانية الأساسية.

وأعرب المهندس يحيى سعيد لوتاه عن تفاؤله بالمسيرة العظيمة التي بدأها المرحوم الحاج سعيد أحمد لوتاه، والتي تستمر اليوم بفضل تفاني وجهود جميع الأفراد الذين يعملون بجد في مختلف المؤسسات التابعة للمؤسسة. وأضاف: «نحن ننسق الجهود نحو مستقبل أكثر إشراقاً، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن تمكين فرقنا، وتعزيز مهاراتهم، وتحسين قدراتهم في جميع القطاعات، سيسهم إسهاماً إيجابياً في المجتمع».