خلال ملتقاه الرمضاني.. «تريندز» يؤكد جاهزيته لمرحلة التجديد المؤسسي

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت إدارة التواصل المؤسسي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، «الملتقى الرمضاني السنوي»، في إطار تعزيز روح التواصل الداخلي وترسيخ القيم المؤسسية. ولم يقتصر الملتقى على البُعد الاجتماعي فحسب، بل شكّل محطة استراتيجية لبحث خطة سير العمل خلال الشهر الكريم، حيث جرى التأكيد على الجاهزية الكاملة لمختلف القطاعات، بما يضمن استمرارية الإنتاجية البحثية والمعرفية بالزخم نفسه، ووفق المعايير العالمية التي يعتمدها المركز.

وفي كلمة له خلال الملتقى، أشاد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بروح الفريق، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع مرحلة فارقة في مسيرة المركز، قائلاً: يمر«تريندز» هذا العام بمرحلة حيوية من التجديد المؤسسي الشامل، والتي تهدف إلى تحديث أدواتنا واستراتيجياتنا لمواكبة المتغيرات العالمية. إن جاهزيتنا خلال شهر رمضان المبارك تعكس مرونة كوادرنا وقدرتهم على العطاء في مختلف الظروف».

وأضاف الدكتور العلي: «إننا نثمّن دور إدارة التواصل المؤسسي ووحدة إسعاد المتعاملين في تنظيم هذا اللقاء، الذي يعزّز روح الألفة، مؤكدين أن التجديد يبدأ من بيئة العمل الداخلية التي تحفّز على الإبداع والتميّز».

واستعرض الملتقى ملامح خطة العمل الرمضانية التي توازن بين مقتضيات الشهر الفضيل ومستهدفات المركز الطموحة، مع الإشارة إلى أن مرحلة التجديد المؤسسي الحالية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتطوير مخرجات البحث العلمي بما يخدم صنّاع القرار والمجتمع المعرفي.