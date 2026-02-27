السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الهلال الأحمر» يوزّع 100 ألف وجبة إفطار في أبوظبي

صائمون خلال تناولهم وجبة الإفطار في خيمة رمضانية (تصوير: علي عبيدو)
28 فبراير 2026 02:21

هالة الخياط (أبوظبي)

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال مركز مدينة أبوظبي، 100 ألف وجبة إفطار صائم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن مشروع «إفطار صائم» الذي تنفّذه في إطار حملتها الموسمية «رمضان عطاء مستمر»، تأكيداً لنهجها الإنساني في تعزيز قيم التكافل والتراحم وترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع.
ويُنفَّذ المشروع هذا العام عبر 54 موقعاً موزّعة في مدينة أبوظبي والمناطق الخارجية التابعة لها، حيث تم تجهيز خيام الإفطار وتوفير البنية التنظيمية والخدمات اللوجستية اللازمة لاستقبال الصائمين يومياً، بما يضمن انسيابية التوزيع وراحة المستفيدين، ووفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة.
ويعمل مركز مدينة أبوظبي على توزيع 10 آلاف وجبة يومياً طوال الشهر الفضيل، بإجمالي يصل إلى 300 ألف وجبة، وبتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين درهم، في إطار خطة تشغيلية متكاملة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، ودعم الفئات المستحقة والعمالة ذات الدخل المحدود وعابري السبيل، بما يخفّف عنهم أعباء المعيشة خلال الشهر الكريم.
ويُشرف على تنفيذ المشروع نحو 150 شخصاً من المتطوعين والموظفين، الذين يتولون مهام التنظيم والإشراف والمتابعة الميدانية، بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين فرق العمل، ويجسّد روح التطوع التي تُعد ركيزة أساسية في برامج الهيئة ومبادراتها المجتمعية.
ويُعد مشروع «إفطار صائم» من أبرز البرامج الموسمية التي تحرص الهيئة على تنفيذها سنوياً داخل الدولة، ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الرمضانية، التي تستهدف دعم الأسر المتعفّفة وتوسيع مظلّة المستفيدين من المشاريع الإنسانية، بما يعزّز الاستقرار المجتمعي ويترجم رسالة الهيئة في مدّ يد العون للمحتاجين أينما كانوا.
وتؤكد الهيئة من خلال حملة «رمضان عطاء مستمر» التزامها بمواصلة جهودها الإنسانية خلال الشهر الفضيل، عبر مبادرات نوعية تسهم في تعزيز التضامن المجتمعي وترسيخ القيم النبيلة، التي يتميّز بها المجتمع الإماراتي، بما ينسجم مع رسالتها في إعلاء شأن العمل الإنساني وتوسيع أثره الإيجابي على مختلف الفئات.

