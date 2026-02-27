«السردية الإعلامية» في أمسية رمضانية بدبي

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية أمسية رمضانية حوارية، استضافها مجلس الدكتور يوسف الشريف في إمارة دبي، تحت عنوان «السردية الإعلامية الإماراتية في ظل التحولات العالمية.. رؤية دولة ومسؤولية إعلام»، وذلك بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والخبراء.

وشارك في الأمسية كل من فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعدد من الشخصيات.

وتناولت الأمسية، التي أدارتها فضيلة المعيني، مكانة الإعلام الوطني في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، وأهمية بناء سردية إعلامية استراتيجية تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزّز حضورها الإقليمي والدولي.