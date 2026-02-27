السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إيدج» وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكورية تبرمان تعاوناً دفاعياً

خلدون المبارك وفيصل البناي ولي يونغ تشول خلال التوقيع (من المصدر)
28 فبراير 2026 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة ايدج اتفاقية إطارية للتعاون الصناعي الدفاعي مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا (DAPA)، وذلك خلال الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها وفد جمهورية كوريا إلى أبوظبي، في خطوة تعزز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية من قبل معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، ولي يونغ تشول، وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا، بحضور كبار المسؤولين من دولة الإمارات وجمهورية كوريا، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.
وتضع مذكرة التفاهم إطاراً متكاملاً للتعاون يشمل مجالات التصميم والتطوير وبناء القدرات والتدريب والدعم والصيانة، متجاوزةً نموذج التوريد التقليدي إلى شراكة صناعية طويلة الأمد. وتشمل مجالات التعاون أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة، والقدرات الجوية المتقدمة، ومنظومات القوة البحرية، مع تقديرات بأن يصل حجم التعاون الدفاعي في إطار الاتفاق إلى نحو 35 مليار دولار أميركي.

إيدج
الإمارات
مجموعة إيدج
التعاون الدفاعي
جمهورية كوريا
فيصل البناي
