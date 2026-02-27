شخبوط بن نهيان يلتقي برئيس جمهورية الكونغو

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، في العاصمة برازافيل، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات توطيد التعاون المشترك.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الكونغو، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالتطور المستمر في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان على التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، ولا سيما الاقتصادية والدبلوماسية، وتكثيف العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.