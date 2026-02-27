مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق الموسم الثاني من «مسابقة ضي للتصوير الفوتوغرافي»

أبوظبي (وام)

أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير الموسم الثاني من «مسابقة ضي للتصوير الفوتوغرافي»، والتي تأتي تحت محور «رمضان في رحاب الجامع»، احتفاءً بما يحمله الشهر الفضيل من قيم روحانية وإنسانية، وبما يجسّده من معانٍ للسكينة والتأمل والتواصل الإنساني، وذلك امتداداً لمسيرة المركز في دعم الفنون بوصفها لغةً عالميــةً للتعبير عن القيم النبيلة.

ويركّز الموسم الثاني من المسابقة على إبراز أجواء رمضان وروحانياته، وما يحمله من مشاهد الإيمان والطمأنينة، ليمنح المصورين، من محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم، مساحةً إبداعيةً لتجسيد أجواء الشهر الفضيل بعدساتهم، من خلال التقاط لحظاته الإيمانية، وتفاصيله البصرية الغنية بالمعاني.