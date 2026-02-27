السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
حمدان بن زايد يستقبل ولي عهد عجمان

حمدان بن زايد يستقبل ولي عهد عجمان
27 فبراير 2026 22:34

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، في قصر النخيل، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وذلك في إطار الزيارات الأخوية المتبادلة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عمق الروابط الأخوية التي تجمع أبناء دولة الإمارات، وما يعكسه شهر رمضان من معانٍ سامية في التراحم والتواصل وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في توطيد أواصر الأخوة وتعزيز مسيرة العمل الوطني المشترك.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، والشيخ محمد بن عمار النعيمي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
ولي عهد عجمان
عمار النعيمي
تهاني
شهر رمضان
