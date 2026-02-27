رأس الخيمة تحتفي بالأداء القوي للمدارس الخاصة

رأس الخيمة (وام)

أعلنت دائرة رأس الخيمة للمعرفة نتائج المرحلة الأولى من تقييمات الجودة للمدارس الخاصة لعام 2026، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً وتحسناً واسع النطاق في أداء غالبية المدارس. وتوجت هذه النتائج بتحقيق أكاديمية رأس الخيمة الحمرا مستوى «متميز» بعد أن كان مستواها «جيد جداً».

وشهدت التقييمات ارتقاء مستوى مدرستين من «جيد» إلى «جيد جداً»، وهما مدرسة الشويفات الدولية الخاصة ومدرسة جيمس ويستمينستر، كما ارتفع مستوى خمس مدارس من «مقبول» إلى «جيد»، وشملت هذه الفئة فروع مدرسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخيرية (2 و3 و4)، والمدرسة الهندية العامة الثانوية، ومدرسة القديسة مريم الخاصة الثانوية (سانت ماري).

وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة: «تمثل هذه التقييمات لحظة فارقة في مسيرة التعليم بإمارة رأس الخيمة»، مضيفاً أن تركيزنا يشمل تحقيق مستويات أعلى، وبناء ثقافة تطوير مستمر تعزز النتائج، وتفتح فرصاً أوسع لكل طفل في الإمارة.