شما بنت محمد تسلط الضوء على رسائل التسامح الأسري

العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن الاعتذار داخل الأسرة يمثل شجاعة أخلاقية ورسالة تربوية عميقة لا تنتقص من مكانة الوالدين وهيبتهما، وذلك خلال لقاء حواري ثقافي رمضاني عقده مجلس شما محمد للفكر والمعرفة مساء أمس تحت عنوان «ثقافة الاعتذار بين أفراد الأسرة».

وطرحت الشيخة الدكتورة شما سؤالاً محورياً أثار نقاشاً ثرياً بين العضوات حول مفهوم الاعتذار داخل الأسرة وحدوده الثقافية والاجتماعية، لافتة إلى أن الكرامة تكبر حين تختار الصدق على المكابرة، وأن الحب يعني تصحيح المسار دون كسر الخاطر، في حين تُبنى هيبة الوالدين على العدل والرحمة وتحمل المسؤولية لا على إدعاء العصمة.

وبينت أن غياب الاعتذار لا يصنع بيتاً حصيناً كما يتصور البعض، بل يراكم تصدعات صامتة تضعف الثقة، وتدفع الأبناء إلى الكتمان والإنكار بدلاً من التعلم والنضج، وأوضحت أن الاعتذار يمثل أعلى درجات «السنع» والفروسية الأخلاقية، لكونه يقدم كرامة الإنسان داخل البيت، ويمنح الأبناء درساً عملياً في الأمان النفسي، مما يسهم في تحويل البيوت إلى واحات من التسامح، تعكس روح المجتمع الإماراتي ونهجه في التعايش.