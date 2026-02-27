«الوطني» يعقد جلسته السادسة 4 مارس

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، مساء يوم الأربعاء الموافق 4 مارس، في قاعة زايد بمقره في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد، المحال من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى بصفة الاستعجال.

يناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، ويوجِّه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجِّه أعضاء المجلس سؤالين، الأول إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، من العضو آمنة علي العديدي حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية من نظام عن بُعد إلى نظام الحضور في كليات التقنية العليا.

وسيوجِّه السؤال الثاني إلى معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، من العضو الدكتور عدنان حمد الحمادي حول توطين التدريس في الكليات والجامعات.

كما يحاط المجلس الوطني الاتحادي علماً، برسالة صادرة إلى مجلس الوزراء حول مناقشة موضوع سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانه.