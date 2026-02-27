«ألف للتعليم» توسِّع منظومة التعلُّم الذكي بالمدارس الخاصة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، ومقرها دولة الإمارات، عدداً من الاتفاقيات مع خمس من أبرز المدارس الخاصة في الدولة، في خطوة تتيح من خلالها منصاتها التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأكثر من 33 ألف طالب وطالبة في 28 مدرسة على مستوى الدولة.

وتجسّد هذه الشراكات التزام «ألف للتعليم» وشركائها بتطوير المنهجيات التعليمية في الفصول الدراسية، والإسهام بالارتقاء بمخرجات التعليم في المدارس الخاصة بدولة الإمارات، مستفيدةً من محفظة حلولها المبتكرة المدعومة بالبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلبة وتحسين أدائهم.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ«ألف للتعليم»: «تمثل هذه الشراكات محطة محورية في مسيرتنا نحو توسيع أثر الحلول التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي».