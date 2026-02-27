السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل القنصل القطري

حاكم أم القيوين يستقبل القنصل القطري
28 فبراير 2026 00:03

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

  حاكم أم القيوين يستقبل القنص القطري
وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين والقنصل القطري، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والخير، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
تهاني
شهر رمضان
