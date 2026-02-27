«دستورية الوطني» تناقش مشروع قانون «الأرصاد»

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد. وشارك في الاجتماع عضوا اللجنة، عضوا المجلس كل من: ماجد محمد العسم، مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وهلال محمد الكعبي.

وتضمن مشروع القانون الاتحادي إعادة تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بإدارة المركز الوطني للأرصاد وآليات عمله، وتنظيم الاختصاصات والصلاحيات الإدارية والإشرافية، بهدف تحقيق المرونة اللازمة للمركز في أداء مهامه.