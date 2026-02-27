حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، جموع المهنئين الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الكريمة، من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، والشيخ سلطان بن علي بن سيف الخاطري، ووفد من كلٍّ من دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية - عجمان، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، سائلين الله عز وجل أن يعيده على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، والأمتين العربية والإسلامية بالأمان والرخاء، والخير والسلام.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.