محمد بن راشد: الجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة إكس: «أعلنا في دولة الإمارات 28 فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم».. لأننا نُدرك أن التعليم الناجح مفتاح لنجاح التمكين.. والجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة. كما اعتمدنا مع رئيس الدولة وإخواني الحكام، حفظهم الله، الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات.. الذي يُحدِّد السمات التي نريدها.. والمهارات التي نبتغيها لأجيالنا القادمة. وفَّق الله الجميع لخدمة العِلم والتعلُّم وبناء أجيال قادرة على إكمال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة».