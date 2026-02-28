الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد: الجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة

محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تتعدى 3.8 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها
28 فبراير 2026 11:35

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة إكس: «أعلنا في دولة الإمارات 28 فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم».. لأننا نُدرك أن التعليم الناجح مفتاح لنجاح التمكين.. والجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة. كما اعتمدنا مع رئيس الدولة وإخواني الحكام، حفظهم الله، الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات.. الذي يُحدِّد السمات التي نريدها.. والمهارات التي نبتغيها لأجيالنا القادمة. وفَّق الله الجميع لخدمة العِلم والتعلُّم وبناء أجيال قادرة على إكمال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة».

الإمارات تدعو باكستان وأفغانستان لتغليب «صوت العقل»
خبراء لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير  ودول المنطقة قادرة على الدفاع عن نفسها

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليوم الإماراتي للتعليم
الإمارات
محمد بن راشد
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
جنود باكستانيون يصلون إلى منطقة تورخم الحدودية بين باكستان وأفغانستان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو باكستان وأفغانستان لتغليب «صوت العقل»
اليوم 04:48
