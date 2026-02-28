الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد: التعليم أولوية وطنية راسخة

28 فبراير 2026 12:23

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أننا في اليوم الإماراتي للتعليم، نستحضر بفخر رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست التعليم كأولوية وطنية راسخة، وركيزة أساسية في مسيرة بناء الإنسان وتمكينه.

وقال سموّه، بمناسبة اليوم الإماراتي للتعليم الذي يوافق 28 فبراير من كل عام، إن إيمان دولة الإمارات بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، جعل من المدرسة نقطة الانطلاق، ومن الأسرة شريكاً أصيلاً في ترسيخ القيم والهوية، ومن المعلِّم ركناً محورياً في تشكيل الوعي وصناعة الأثر، ليكتمل بذلك نموذج وطني متكامل لإعداد أجيال متمكّنة وواثقة وقادرة على مواصلة مسيرة التقدم.

وأكد سموّه أن إطلاق الميثاق الوطني للتعليم في هذا اليوم، يأتي تأكيداً على مُضي الدولة بثبات نحو مرحلة جديدة من التطوير، تقوم على وضوح الغاية، واتساق السياسات، وتعزيز حوكمة القطاع، وبناء منظومة تعليمية أكثر تكاملاً واستدامة، منظومة تُعنى بإعداد متعلم إماراتي معتزّ بهويته الوطنية، متمكّن من معارفه ومهاراته، ومؤهَّل للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة على المدى البعيد.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
اليوم الإماراتي للتعليم
الإمارات
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
