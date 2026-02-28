الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تعلن التصدي «بنجاح» لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية

شعار وزارة الدفاع
28 فبراير 2026 16:18

أعلنت وزارة الدفاع عن اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية بنجاح لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم التعامل معها بكفاءة عالية، دون وقوع أي أضرار.

 

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مشددة على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
وقالت الوزارة، إن شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها بواسطة الدفاعات الجوية الإماراتية سقطت في مناطق متفرقة من أبوظبي شملت جزيرة السعديات، فندق سانت ريجنس ومدينة خليفة، ومنطقة بني ياس ومدينة محمد بن زايد، ومنطقة الفلاح مؤكدة عدم وجود إصابات في المواقع المذكورة.

وشددت الوزارة على أن هذا الاستهداف يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: وام
وزارة الدفاع
الإمارات
إيران
صواريخ
