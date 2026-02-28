الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
28 فبراير 2026 19:38

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحثا خلاله التطورات في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية عن استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات.

إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
وحذر سموهما من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات..مشددين على أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها.

ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وام
محمد بن سلمان
إيران
رئيس الدولة
اتصال هاتفي
أميركا
الإمارات
محمد بن زايد
السعودية
