الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

السعودية: رفض وإدانة بأشد العبارات لهجمات إيران السافرة والجبانة على المملكة

علم السعودية
28 فبراير 2026 20:29

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.

إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن تتصدى لهجوم إيراني

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) إنه في ضوء هذا العدوان غير المبرر، فإن المملكة تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.

المصدر: وام
السعودية
إيران
اعتداءات
