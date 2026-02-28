الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
النيابة العامة تحذّر من نشر وتداول شائعات وأخبار كاذبة أو مجهولة المصدر

شعار النيابة العامة
28 فبراير 2026 20:53

حذّرت النيابة العامة للدولة من نشر أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة أو مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية معلومات، لما يترتب على ذلك من إثارة البلبلة والإضرار بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق خلف ما يُنشر أو يُتداول دون تحقق".
وأضافت أن "كل من يشارك أو يعيد نشر محتوى مجهول المصدر يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة حتى وإن لم يكن هو منشئ المحتوى".

واختتمت النيابة العامة للدولة بالقول "كن واعيًا… المعلومة مسؤولية، ونشر الشائعة جريمة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النيابة العامة
شائعات
أخبار كاذبة
