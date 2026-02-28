النيابة العامة تحذّر من نشر وتداول شائعات وأخبار كاذبة أو مجهولة المصدر

حذّرت النيابة العامة للدولة من نشر أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة أو مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية معلومات، لما يترتب على ذلك من إثارة البلبلة والإضرار بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق خلف ما يُنشر أو يُتداول دون تحقق".

وأضافت أن "كل من يشارك أو يعيد نشر محتوى مجهول المصدر يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة حتى وإن لم يكن هو منشئ المحتوى".

واختتمت النيابة العامة للدولة بالقول "كن واعيًا… المعلومة مسؤولية، ونشر الشائعة جريمة".