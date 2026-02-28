الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان
28 فبراير 2026 21:39

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، بحثا خلاله التصعيد العسكري المتواصل الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، خلال الاتصال، موقف بلاده الرافض للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مشيراً إلى أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس وزراء باكستان لموقف بلده الداعم للإمارات.
وشدد الجانبان على أن المنطقة تمر بمنعطف خطير يحتاج إلى الحكمة وتغليب لغة العقل والحوار لمنع مزيد من التصعيد الذي من شأنه أن يعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الهجمات الإيرانية «سافرة» ودول الخليج لن تقف مكتوفة الأيدي
أحمد بالهول: ركيزة أساسية لتمكين الكفاءات الوطنية
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد شهباز شريف
اتصال هاتفي
