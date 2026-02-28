رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، بحثا خلاله التصعيد العسكري المتواصل الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، خلال الاتصال، موقف بلاده الرافض للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مشيراً إلى أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس وزراء باكستان لموقف بلده الداعم للإمارات.

وشدد الجانبان على أن المنطقة تمر بمنعطف خطير يحتاج إلى الحكمة وتغليب لغة العقل والحوار لمنع مزيد من التصعيد الذي من شأنه أن يعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين.