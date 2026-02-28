الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول شقيقة

رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول شقيقة
28 فبراير 2026 21:42

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر بحثا خلاله مستجدات المنطقة والتطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها.
وعبر معالي رئيس الوزراء المجري، خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فضلاً عن تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. فيما شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معالي فيكتور أوربان لدعم بلاده دولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مشددين على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد في المنطقة وعدم توسيع الصراع لما ينطوي عليه ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين.

