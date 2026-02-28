الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من المستشار الألماني بحثا خلاله التطورات في المنطقة

28 فبراير 2026 21:58

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحثا خلاله التطورات في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الخطير فيها وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.
وأكد المستشار الألماني، خلال الاتصال، موقف ألمانيا الرافض للاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية وتضامنها مع دولة الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات وما تمثله من انتهاك لسيادتها ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي فريدريش ميرتس لموقف ألمانيا الداعم لدولة الإمارات.

المصدر: وام
