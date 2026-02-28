رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء بريطانيا بحثا خلاله تداعيات التصعيد في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناولا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول العربية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء البريطاني لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد، لتجنب توسيع الصراع من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.