الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء بريطانيا بحثا خلاله تداعيات التصعيد في المنطقة

28 فبراير 2026 22:45

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناولا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول العربية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.
 من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء البريطاني لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد، لتجنب توسيع الصراع من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
كير ستارمر
اتصال هاتفي
التصعيد العسكري
