الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان تداعيات التصعيد في المنطقة على أمن دولها واستقرارها

رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان تداعيات التصعيد في المنطقة على أمن دولها واستقرارها
28 فبراير 2026 22:57

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.
 وعبر رئيس وزراء العراق، خلال الاتصال، عن استنكار بلاده الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية وتضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها.
من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمعالي محمد شياع السوداني لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
وشدد الجانبان على أهمية وقف التصعيد العسكري في المنطقة، واللجوء إلى الحلول السياسية، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، ويحول دون اتساع الصراع.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الهجمات الإيرانية «سافرة» ودول الخليج لن تقف مكتوفة الأيدي
أحمد بالهول: ركيزة أساسية لتمكين الكفاءات الوطنية
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد شياع السوداني
التصعيد العسكري
إدانة
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©