الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيسة المفوضية الأوروبية

28 فبراير 2026 23:12

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من معالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تناولا خلاله التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع في المنطقة وما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها.
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال الاتصال، عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، وما تمثله من انتهاك خطير لسيادة هذه الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة التضامن مع دولة الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أرضها وأمنها وسيادتها.
من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، معالي أورسولا فون دير لاين لموقفها الداعم للإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمنع تفاقم الأوضاع، وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

