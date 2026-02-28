"الداخلية": الاتصال على خط الطوارئ (999) في الحالات الطارئة فقط

أهابت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بالجمهور الكريم ضرورة الاتصال على خط الطوارئ (999) في الحالات الطارئة فقط، وذلك لضمان سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة اللازمة.

تهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم ضرورة الاتصال على خط الطوارئ (999) في الحالات الطارئة فقط، وذلك لضمان سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة اللازمة.

وتدعو الجميع إلى التعاون والالتزام بما يخدم سلامة المجتمع



The Ministry of Interior urges the public to contact the emergency hotline…