الأحد 1 مارس 2026
"الداخلية": الاتصال على خط الطوارئ (999) في الحالات الطارئة فقط

شعار وزارة الداخلية
28 فبراير 2026 23:20

أهابت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بالجمهور الكريم ضرورة الاتصال على خط الطوارئ (999) في الحالات الطارئة فقط، وذلك لضمان سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة اللازمة.
ودعت الوزارة، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "الجميع إلى التعاون والالتزام بما يخدم سلامة المجتمع".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الداخلية
الطوارئ
مكالمات خط الطوارئ
