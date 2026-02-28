الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"التربية والتعليم" و"التعليم العالي": الدراسة عن بعد من الاثنين إلى الأربعاء

28 فبراير 2026 23:54

أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026 وحتى الأربعاء الموافق 4 مارس 2026.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنان عن قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026 وحتى الأربعاء الموافق 4 مارس 2026، للطلبة والكادر التربوي والإداري في جميع المدارس الحكومية والخاصة والجامعات على مستوى الدولة".
وستتم إعادة تقييم الوضع الراهن خلال أيام الأسبوع في حال استدعت الحاجة إلى تمديد المدة، وفقا للبيان. 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
