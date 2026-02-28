الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أكد خلاله إدانة فرنسا الاعتداءات الإيرانية.. رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس إيمانويل ماكرون

28 فبراير 2026 23:59

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية بحثا خلاله المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية التي تمس الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب فخامة الرئيس الفرنسي عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها، بما يضمن أمن وسلامة مواطنيها.
من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الفرنسي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
كما أكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد والتحلي بضبط النفس، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الخلافات بما يصون أمن الدول، ويحفظ سلامة شعوبها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
إيمانويل ماكرون
التصعيد العسكري
