محمد بن راشد يحضر جانباً من سباق «الإمارات سوبر ساترداي»

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من سباق «الإمارات سوبر ساترداي»، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «محمد بن راشد خلال حضوره جانباً من سباق "الإمارات سوبر ساترداي"، الذي شهد مشاركة 94 خيلاً من صفوة الخيول المحلية والعالمية، بإجمالي جوائز مالية للأمسية تجاوزت 10 ملايين درهم برعاية طيران الإمارات».

ونقل المكتب عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «الإمارات سوبر ساترداي يجسّد المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في رياضة سباقات الخيل، فالمستوى الرفيع للخيول المشاركة من مختلف دول العالم، وما قدمته من أداء يعكس عمق التنافس وقوة الحضور الدولي.. دبي ستواصل ترسيخ موقعها عاصمةً عالميةً للفروسية ومنصة تجمع نخبة الملاك والخيّالة والمدربين في أرقى سباقات العالم».





محمد بن راشد : "الإمارات سوبر ساترداي" يجسّد المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في رياضة سباقات الخيل، فالمستوى الرفيع للخيول المشاركة من مختلف دول العالم، وما قدمته من أداء يعكس عمق التنافس وقوة الحضور الدولي... دبي ستواصل ترسيخ موقعها عاصمةً عالميةً للفروسية ومنصةً تجمع نخبة… pic.twitter.com/LYJ3dxwB4S — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026