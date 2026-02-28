الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يحضر جانباً من سباق «الإمارات سوبر ساترداي»

محمد بن راشد يحضر جانباً من سباق «الإمارات سوبر ساترداي»
1 مارس 2026 00:55

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من سباق «الإمارات سوبر ساترداي»، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «محمد بن راشد خلال حضوره جانباً من سباق "الإمارات سوبر ساترداي"، الذي شهد مشاركة 94 خيلاً من صفوة الخيول المحلية والعالمية، بإجمالي جوائز مالية للأمسية تجاوزت 10 ملايين درهم برعاية طيران الإمارات».
ونقل المكتب عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «الإمارات سوبر ساترداي يجسّد المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في رياضة سباقات الخيل، فالمستوى الرفيع للخيول المشاركة من مختلف دول العالم، وما قدمته من أداء يعكس عمق التنافس وقوة الحضور الدولي.. دبي ستواصل ترسيخ موقعها عاصمةً عالميةً للفروسية ومنصة تجمع نخبة الملاك والخيّالة والمدربين في أرقى سباقات العالم».

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة
«بلدية دبي» تُرسي عقود 5 مشاريع ضمن برنامج «تصريف» بتكلفة 2.5 مليار درهم

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
سباق الإمارات سوبر ساترداي
سباق الخيول
