الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خلال اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس أذربيجان يؤكد إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات

خلال اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس أذربيجان يؤكد إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات
1 مارس 2026 01:16

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بحثا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وما يمثله من تهديد خطير لأمنها واستقرارها.
وعبر رئيس جمهورية أذربيجان، خلال الاتصال، عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات، وعدد من الدول الشقيقة، وتضامنها مع دولة الإمارات في دفاعها عن أرضها وسيادتها وأمن شعبها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة إلهام علييف على موقف أذربيجان الداعم لدولة الإمارات.
وشدد الجانبان على أن الوضع الخطير والمفصلي الذي تمر به المنطقة يتطلب ضبط النفس والحكمة ووقف التصعيد واللجوء إلى الحوار حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليميين.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الهجمات الإيرانية «سافرة» ودول الخليج لن تقف مكتوفة الأيدي
أحمد بالهول: ركيزة أساسية لتمكين الكفاءات الوطنية
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
إلهام علييف
أذربيجان
التصعيد العسكري
اعتداءات
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©