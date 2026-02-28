الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«حكماء المسلمين» يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات وعدد من الدول العربية

شعار مجلس حكماء المسلمين
1 مارس 2026 01:39

أبوظبي (وام)

أدان مجلس حكماء المسلمين الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت كلّاً من دولة الإمارات العربية المتَّحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.
وأعرب المجلس، في بيان أصدره السبت، عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات وكافَّة الدول العربية الشقيقة التي تعرَّضت للاستهداف وانتهاك سيادتها، رغم رفضِها المعلن لاستخدام أراضيها في أي هجمات ضدَّ إيران، مؤكداً رفضَه القاطع لاستخدام أراضي دول المنطقة باعتبارها ساحاتٍ لتصفية الحسابات أو توسيع رقعة النزاع.
وحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار مثل هذه الانتهاكات التي تَمَسُّ سيادة الدول وأمنها، وتُعرِّض الأعيان المدنيَّة وحياة الأبرياء للخطر.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسئولياته، والعملِ من أجل وقفِ الحرب، وتجنيب المنطقة والعالم مزيداً من الحروب والصِّراعات التي تهدِّد السِّلم والأمن، وتُعرِّض حياة المدنيين الأبرياء والمنشآت الحيويَّة للخطر، مؤكداً أهميَّة ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة، واللجوء إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسيَّة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

مجلس حكماء المسلمين
اعتداءات
إيران
التصعيد العسكري
