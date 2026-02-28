الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الطيران المدني": إيقاف تصاريح الطيران للطائرات الشراعية والطائرات بدون طيار وطائرات الهواة

شعار الهيئة العامة للطيران المدني
1 مارس 2026 02:19

قررت الهيئة العامة للطيران المدني إيقاف جميع تصاريح الطيران الخاصة بالطائرات الشراعية، والطائرات بدون طيار "الدرونز"، وطائرات الهواة بمختلف أنواعها، وذلك اعتباراً من تاريخه ولمدة أسبوع.

يأتي هذا القرار في ضوء الظروف الراهنة، وحرصاً على تعزيز مستويات السلامة وحماية المجال الجوي للدولة.

وخلال فترة الإيقاف، يُحظر حظراً تاماً تشغيل أو تحليق هذا النوع من الطائرات داخل أجواء الدولة.

وستقوم الهيئة بتقييم المستجدات قبل انتهاء المدة المحددة، واتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف النشاط أو تمديد الإيقاف وفقاً لما تقتضيه الظروف.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذا القرار إلزامي، وأن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة.

المصدر: وام
الهيئة العامة للطيران المدني
الإمارات
تصاريح
الطائرات المسيرة
الطائرات
الطيران
