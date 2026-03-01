الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة» تُحدِّد علاجات المريض النفسي الخاضع للدخول الإلزامي

مبنى وزارة الصحة ووقاية المجتمع (أرشيفية)
1 مارس 2026 04:47

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قراراً بشأن تحديد العلاجات الخاصة للمريض النفسي، يجيز للطبيب النفسي إعطاء المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، العلاج اللازم، سواء بموافقته أو من دون موافقته، على النحو الوراد في المادة رقم 43 بالقانون رقم 10 لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية، باستثناء الحالات المبيَّنة بتلك المادة. 
وأوضح القرار الصادر عن الوزارة، أنه يُستثنى من ذلك الحق الطبي، العلاجات الخاصة التي يجب فيها الحصول على موافقة المريض النفسي أو من يمثّله قانوناً، وتضم هذه العلاجات المستثناة، العلاجات التجريبية غير المدرجة في البروتوكولات العلاجية القياسية، والعلاجات التداخلية المتقدمة، مثل: التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة والتحفيز العميق للدماغ والعلاج الهرموني للاضطرابات النفسية.  ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2023، يجوز للطبيب النفسي إعطاء المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، العلاج اللازم، سواء كان بموافقته أو عدم موافقته، وذلك لمدة 45 يوماً من تاريخ قرار الإدخال قابلة للتمديد، باستثناء الحالات التي يجب فيها الحصول على موافقة المريض النفسي أو من يمثّله قانوناً. 

 

تعزيز الوقاية

أخبار ذات صلة
«الرعاية الأسرية» تؤكد أهمية دور الأسرة في دعــم الصحة النفسيـة للمراهقين
الإمارات تعزّز ريادتها في تشخيص الأمراض النادرة

ونجحت هذه السياسة الوطنية، في تعزيز الوقاية في مجال الصحة النفسية، عن طريق تطوير استراتيجية متعددة القطاعات تجمع بين التدخلات الشاملة والموجَّهة الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، وتُدمَج في التشريعات الوطنية لتعزيز الصحة العامة. 
وتعتبر الصحة النفسية جزءاً لا يتجزأ من صحة الإنسان وعافيته، فالصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً ونفسياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز، وتعرف الصحة النفسية على إنها «حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيّف مع حالات التوتّر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في مجتمعه المحلي».

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الرعاية الصحية
الصحة النفسية
الأمراض
آخر الأخبار
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
الكاتبة العمانية مريم عبدالله مبارك
التعليم والمعرفة
عمانيان وإماراتي يفوزون بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
اليوم 19:22
صلاح.. أرقام سلبية مع ليفربول
الرياضة
صلاح.. أرقام سلبية مع ليفربول
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©