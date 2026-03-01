شرطة دبي تحصد جائزة أفضل ممارسة في قياس أثر التدريب

دبي (الاتحاد)



حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً بإدارة تقييم البرامج في الإدارة العامة للتدريب، جائزة أفضل ممارسة على مستوى العالم في قياس أثر التدريب، في فئة التعليم والأداء البشري لعام 2025، وذلك من الجمعية الوطنية للتدريب والمحاكاة الأميركية «NTSA»، تقديراً لجهودها الريادية في تطوير وتطبيق نموذج متقدم لقياس أثر التدريب المؤسسي.

وقال العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، إن هذا الفوز يؤكد مكانة شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة في تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي.

وأوضحت موزة جمعة عبد الله أهلي، مدير إدارة تقييم البرامج، في الإدارة العامة للتدريب، رئيس الفريق، أن هذا الفوز جاء بعد تطبيق نموذج علمي متكامل لقياس فعالية البرامج التدريبية.