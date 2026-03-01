الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي: منظومة الابتعاث ركيزة استراتيجية لإعداد كوادر مؤهلة

جانب من أعمال الملتقى (من المصدر)
1 مارس 2026 04:46

دبي (الاتحاد) 

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية، ملتقى الابتعاث السنوي في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، في إطار حرصها على تطوير رأس المال البشري، وتعزيز منظومة الابتعاث بوصفها ركيزة استراتيجية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مجالات العمل الشرطي والأمني.
وشهد الملتقى، العميد راشد ناصر راشد عبد الله، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ونائبه العميد عبد الله مفتاح، وعدد من مديري الإدارات الفرعية والنقيب فهد الشاعر، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، وجمع من الطلبة المبتعثين والمتعاونين والشركاء من المؤسسات التعليمية. ويهدف الملتقى إلى استعراض أبرز إنجازات الطلبة المبتعثين محلياً ودولياً، وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة.
وأكد العميد راشد ناصر راشد عبد الله أن ملتقى الابتعاث السنوي يُجسّد التزام القيادة العامة لشرطة دبي بالاستثمار المستدام في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيس لمسيرة التطوير المؤسسي. وأوضح أن برنامج الابتعاث يمثّل أحد المسارات الاستراتيجية لإعداد قيادات شرطية مستقبلية تمتلك أدوات العلم والمعرفة، وقادرة على توظيف أحدث المفاهيم الأكاديمية والتقنيات الحديثة في تطوير العمل الأمني والشرطي.

