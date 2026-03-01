الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هاجر الذهلي: جوهر مسيرتنا التنموية وأداة تمكين الإنسان

هاجر الذهلي: جوهر مسيرتنا التنموية وأداة تمكين الإنسان
1 مارس 2026 04:46

أبوظبي (وام) 

أكدت معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن اليوم الإماراتي للتعليم يُمثّل محطة وطنية نُجدّد فيها التزامنا بأن التعليم هو جوهر مسيرتنا التنموية، وأداة الدولة الأهم في بناء الإنسان وتمكينه. 
وقالت: «نطمح إلى تحقيق أثرٍ ملموس في حياة المتعلم ينعكس على أسرته ووطنه، ويعزّز جاهزيته لمستقبلٍ أكثر تنافسية واستدامة». 
وأضافت أن إطلاق الميثاق الوطني للتعليم في هذا اليوم، يُجسّد انتقالاً نوعياً نحو مرحلة أكثر وضوحاً واتساقاً، تحوّل الطموحات إلى التزامات قابلة للتطبيق، مشيرة إلى أن الميثاق ليس إطاراً نظرياً، بل مرجعية عملية توجه القرارات، وتوحّد الجهود، وتربط مهارات المتعلم الإماراتي بمستهدفات واضحة تستجيب لاحتياجات المستقبل. 
وأردفت: «يعمل المجلس على ترجمة مضامين الميثاق إلى مبادرات عملية تعزز تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والشركاء جميعاً، وترسّخ ثقافة المتابعة والتقييم، بما يضمن منظومة تعليمية أكثر انسجاماً وجاهزية، وقادرة على إعداد أجيال واثقة ومتمكنة ومعتزة بهويتها الوطنية».

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء شمال مقدونيا بحثا خلاله التطورات في المنطقة
اليوم الإماراتي للتعليم
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
هاجر الذهلي
التعليم
الإمارات
آخر الأخبار
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
الكاتبة العمانية مريم عبدالله مبارك
التعليم والمعرفة
عمانيان وإماراتي يفوزون بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
اليوم 19:22
صلاح.. أرقام سلبية مع ليفربول
الرياضة
صلاح.. أرقام سلبية مع ليفربول
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©