علوم الدار

أحمد بالهول: ركيزة أساسية لتمكين الكفاءات الوطنية

أحمد بالهول: ركيزة أساسية لتمكين الكفاءات الوطنية
1 مارس 2026 04:46

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أن اليوم الإماراتي للتعليم، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الثامن والعشرين من فبراير من كل عام، يمثل رسالة وطنية راسخة تؤكد أن التعليم هو الركيزة الأولى لبناء الإنسان، والأساس الذي تقوم عليه تنافسية دولة الإمارات، وترسيخ قدرتها على صناعة مستقبلها بثقة واقتدار. 
وأوضح معاليه أن هذا القرار يرسخ مكانة التعليم كأولوية وطنية وركيزة أساسية لتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم النمو في القطاعات التي تقود اقتصاد المستقبل، انطلاقاً من قناعة ثابتة بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار طويل الأمد في مسيرة الدولة التنموية. 
وأضاف معاليه أن التعليم في دولة الإمارات يمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً يجسد رؤية القيادة الرشيدة، ويرتكز على تطوير المهارات، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وبناء أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن الاهتمام بالتعليم هو نهج ثابت تمضي به الدولة بثقة، يضع الإنسان أساساً لمسيرة التنمية المستدامة والشاملة. 

