عبدالرحمن العور: التعليم حجر الأساس في تعزيز الاستقرار والتطور

أبوظبي (وام)



أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أننا نحتفي، في اليوم الإماراتي للتعليم، بالإنجازات الوطنية التي حققتها الدولة، حيث جعلت من التعليم ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، ومحركاً رئيسياً لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وقال معاليه: «أرست قيادتنا الرشيدة رؤية واضحة وضعت التعليم في صدارة الأولويات الوطنية، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس المتين لنهضة الدول وتقدمها، وأن التعليم يشكّل حجر الأساس في تعزيز الاستقرار والتطور». وأكد معاليه أن اليوم الإماراتي للتعليم يُجسّد مناسبة لتجديد العهد بمواصلة الاستثمار في منظومة التعليم العالي، وإرساء السياسات والممارسات التي تعزّز دورها في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.