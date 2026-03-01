سارة الأميري: نهج وطني راسخ يضع التعليم في صدارة الأولويات

أبوظبي (وام)



أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن اليوم الإماراتي للتعليم يجسد امتداداً لنهج وطني راسخ يضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، ويعكس رؤية قيادية تعتبر بناء الإنسان الأساس لمسيرة التنمية الشاملة، ومنطلقاً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة لدولة الإمارات.

وأوضحت معاليها أن اليوم الإماراتي للتعليم يجسد رؤية استراتيجية ترسخ مركزية التعليم في مسيرة الإمارات التنموية، باعتباره الوسيلة لصون المكتسبات الوطنية، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها في مختلف القطاعات.

وأكدت أن المعلم يمثل حجر الأساس في المنظومة التعليمية.

وأشارت إلى الدور المحوري لكل من الأسرة والمجتمع في دعم توجهات الدولة في قطاع التعليم.