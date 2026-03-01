الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
قرقاش: الهجمات الإيرانية «سافرة» ودول الخليج لن تقف مكتوفة الأيدي

1 مارس 2026 04:47

أبوظبي (الاتحاد)

أكَّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التصعيد العسكري الجاري في المنطقة كان متوقعاً منذ أشهر نتيجة غياب الرؤية العقلانية، واصفاً الهجمات الإيرانية الأخيرة بأنها تصرفات سافرة وغير مسؤولة، تعكس سياسة قصيرة النظر، وتزيد من تعقيد المشهد الذي بات من المبكر رسم سيناريو نهائي لطبيعة الحرب فيه.

وأوضح قرقاش في تصريحات تلفزيونية أن دولة الإمارات ودول الخليج لعبت دوراً محورياً لتفادي المواجهة، وبذلت جهوداً مكثفة لإيجاد مخارج سياسية للأزمة، مشدداً على أن دول المنطقة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتداءات، خاصة وأنها كانت تتوقع من طهران احترام الرسائل الدبلوماسية الداعية للتهدئة بدلاً من الانزلاق نحو التصعيد.
وأكد قرقاش أن إيران اليوم أحوج ما تكون لتدخل دول الخليج من أجل احتواء الموقف، مشيراً إلى أنه لا بديل عن الحلول السياسية وضرورة الانتقال العاجل من لغة السلاح إلى طاولة المفاوضات لضمان أمن واستقرار المنطقة.

إيران
رئيس الدولة
هجمات صاروخية
الإمارات
أنور قرقاش
محمد بن زايد
