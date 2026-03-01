«الصحفيين الإماراتية»: وحدة الصف الوطني خلف القيادة

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت جمعية الصحفيين الإماراتية تضامنها الكامل والمطلق مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الوطنية، ومع كل ما تتخذه الدولة من إجراءات حازمة لحفظ أمن الوطن وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أرضه. وشددت الجمعية على أن أمن الإمارات خط أحمر، وأن وحدة الصف الوطني خلف القيادة تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة أي تهديد يستهدف استقرار الدولة أو سلامة مجتمعها.

وتشيد الجمعية بالكفاءة العالية والجاهزية الدائمة للقوات المسلحة الإماراتية، وبما تتحلى به من يقظة وقدرات متقدمة تعكس احترافية راسخة وعقيدة دفاعية مسؤولة، أثبتت في كل المواقف قدرتها على حماية مكتسبات الوطن وصون سيادته وردع أي اعتداء يستهدف أمنه واستقراره.

وتعرب الجمعية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وتصعيداً مرفوضاً يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

كما تؤكد الجمعية أن أمن دول المنطقة كلٌ لا يتجزأ، وأن استقرارها مسؤولية جماعية لا تقبل العبث أو المغامرات غير المحسوبة. وتجدد دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الاستقرار، مع التأكيد على رفض استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية تحت أي مبرر أو ذريعة. وفي هذا السياق، تناشد جمعية الصحفيين الإماراتية جميع وسائل الإعلام والعاملين في الحقل الإعلامي ورواد منصات التواصل الاجتماعي تحمّل مسؤولية الكلمة في هذه المرحلة الدقيقة، والتحري الدقيق للمعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الموثوقة، حفاظاً على الأمن المجتمعي وصوناً للمصلحة الوطنية. حفظ الله الإمارات قيادةً وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.