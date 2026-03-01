صقر غباش يتلقى اتصالات من رؤساء «المستشارين المغربي» و«الشورى العُماني» و«الوطنية الباكستانية»

أبوظبي (وام)



تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، اتصالاً هاتفياً من معالي سيدي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، بحثا خلاله تطورات الأوضاع المتصاعدة في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب معالي سيدي محمد ولد الرشيد، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة، ويقوِّض استقرارها، وتعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعبّر رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة عن استنكار المملكة للاعتداءات، وتضامنها الكامل، ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات، ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

من جانبه، شكر معالي صقر غباش، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة؛ لموقف المغرب الداعم للإمارات.

كما تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ خالد المعولي، رئيس مجلس الشوري في سلطنة عُمان الشقيقة، بحثا خلاله تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، والعودة إلى الحوار الجاد لإيجاد حلول دبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.



صادق: مواجهة كل تهديد

تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اتصالاً هاتفياً من معالي سردار إياز صادق، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية باكستان الإسلامية، أعرب خلاله عن تضامن ووقوف بلاده إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعباً، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وأكد رئيس الجمعية الوطنية الباكستاني، خلال الاتصال، مساندة بلاده لما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، وذلك إزاء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها اليوم. وشدد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، مجدداً موقف باكستان الداعم لأمن دولة الإمارات واستقرارها.