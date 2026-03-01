الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

صقر غباش يتلقى اتصالات من رؤساء «المستشارين المغربي» و«الشورى العُماني» و«الوطنية الباكستانية»

1 مارس 2026 04:46

أبوظبي (وام)

تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، اتصالاً هاتفياً من معالي سيدي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، بحثا خلاله تطورات الأوضاع المتصاعدة في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأعرب معالي سيدي محمد ولد الرشيد، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة، ويقوِّض استقرارها، وتعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.  وعبّر رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة عن استنكار المملكة للاعتداءات، وتضامنها الكامل، ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات، ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.
من جانبه، شكر معالي صقر غباش، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة؛ لموقف المغرب الداعم للإمارات.
 كما تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ خالد المعولي، رئيس مجلس الشوري في سلطنة عُمان الشقيقة، بحثا خلاله تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، والعودة إلى الحوار الجاد لإيجاد حلول دبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

صادق: مواجهة كل تهديد

